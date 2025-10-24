Большой трейлер второго сезона «Лэндмена» с Билли Бобом Торнтоном — старт 16 ноября

Стриминговый сервис Paramount+ представил большой трейлер второго сезона сериала «Лэндмен». Продолжение стартует 16 ноября. Всего во второй сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Plus. Права на видео принадлежат Paramount.

Сюжет шоу разворачивается в Техасе. Главный герой Томми Норрис работает на нефтяную компанию M-TEX Oil. Ему приходится каждый день своей жизни разбираться с мексиканскими картелями, полицейскими и конкурирующими компаниями. Параллельно он должен заботиться о своей бывшей жене и двух взрослых детях.

Главную роль в «Лэндмене» исполнил Билли Боб Торнтон («Плохой Санта»). В шоу также сыграли Эли Лартер («Пункт назначения»), Джон Хэмм («Безумцы») и Деми Мур («Субстанция»). Первый сезон вышел в 2024 году и был тепло принят зрителями: на агрегаторе IMDB он получил оценку 8,2/10.