Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BetBoom Team одержала вторую победу подряд на FISSURE Playground 2 по Dota 2

BetBoom Team одержала вторую победу подряд на FISSURE Playground 2 по Dota 2
Комментарии

BetBoom Team продолжает уверенное выступление на FISSURE Playground 2 по Dota 2. В матче второго раунда группового этапа коллектив Ильи Kiritych Ульянова оказался сильнее Tundra Esports — серия завершилась со счётом 2:1.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . Групповой этап
24 октября 2025, пятница. 11:00 МСК
Tundra Esports
Окончен
1 : 2
BetBoom Team

Для BetBoom это уже вторая победа подряд на турнире. Днём ранее команда переиграла Virtus.pro, что позволило ей укрепить позиции в таблице и приблизиться к выходу в плей-офф. Тогда коллектив Виталия Save- Мельника выиграл у оппонента со счётом 2:0.

FFISSURE PLAYGROUND 2 проходит с 23 октября по 2 ноября при поддержке букмекерской компании BetBoom. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

Satanic не подойдёт Falcons
Dyrachyo объяснил, почему Satanic не подошёл бы Team Falcons в Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android