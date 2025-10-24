BetBoom Team одержала вторую победу подряд на FISSURE Playground 2 по Dota 2
Поделиться
BetBoom Team продолжает уверенное выступление на FISSURE Playground 2 по Dota 2. В матче второго раунда группового этапа коллектив Ильи Kiritych Ульянова оказался сильнее Tundra Esports — серия завершилась со счётом 2:1.
Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . Групповой этап
24 октября 2025, пятница. 11:00 МСК
Tundra Esports
Окончен
1 : 2
BetBoom Team
Для BetBoom это уже вторая победа подряд на турнире. Днём ранее команда переиграла Virtus.pro, что позволило ей укрепить позиции в таблице и приблизиться к выходу в плей-офф. Тогда коллектив Виталия Save- Мельника выиграл у оппонента со счётом 2:0.
FFISSURE PLAYGROUND 2 проходит с 23 октября по 2 ноября при поддержке букмекерской компании BetBoom. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
Satanic не подойдёт Falcons
Комментарии
- 24 октября 2025
-
15:31
-
15:29
-
15:14
-
14:57
-
14:42
-
14:31
-
14:26
-
14:21
-
14:18
-
14:13
-
14:05
-
13:39
-
13:21
-
13:03
-
12:56
-
12:52
-
12:06
-
11:32
-
10:58
-
10:22
-
10:06
-
10:00
-
09:15
-
09:00
-
08:28
-
07:42
-
07:19
-
07:13
- 23 октября 2025
-
23:30
-
21:53
-
21:17
-
21:02
-
20:54
-
20:36
-
20:19