Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Надеюсь, Dragon Lore не подешевеет»: Jame — о падении рынка CS 2

Игрок Virtus.pro по CS 2 Джами Jame Али прокомментировал резкое падение цен на скины после недавнего обновления Valve, вызвавшего настоящую панику среди трейдеров и коллекционеров:

Сейчас, конечно, тряска жёсткая началась по этим скинам, к моему счастью, я никогда не покупал супердорогие скины. Недавно была моя единственная такая покупка за всю карьеру — я купил Керамбит за 100 тысяч рублей. Обидно за это.

Киберспортсмен отметил, что общее падение рынка затронуло и его инвентарь, но без критических последствий:

Остальные ножички мои не такие дорогие — минус 300 тысяч, но всё равно неприятно. Трясунчики сейчас быстро продают скины, им можно только посочувствовать.

Jame выразил надежду, что ситуация со временем стабилизируется и, возможно, даже вернёт дух старых времён CS:GO Lounge. Завершая комментарий, он добавил:

Надеюсь, Dragon Lore не подешевеет.

Напомним, в ночь с 22 на 23 октября Valve внедрила в CS 2 механику крафта ножей. Это обновление обрушило рынок скинов почти на $ 2 млрд.