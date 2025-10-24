«А куда братишку посадили?»: tN1R удивился замене Senzu в составе The Mongolz по CS 2

Организация The Mongolz объявила, что на грядущем IEM Chengdu 2025 по CS 2 в составе команды выступит Унудельгер controlez Баасанджаргал, представитель коллектива Chinggis Warriors. Он временно заменит Азбаяра Senzu Мунхболда, ранее переведённого в запас.

По словам представителей клуба, выбор пал на controlez из-за ограниченного времени на поиск замены. В The Mongolz подчеркнули, что хотели пригласить опытного игрока, способного быстро адаптироваться к команде и выступить на высоком уровне.

Российский игрок Андрей tN1R Татаринович прокомментировал замену с лёгким недоумением:

А куда братишку посадили, что за движ?

Турнир IEM Chengdu 2025 пройдёт с 3 по 9 ноября в Китае. Участники сразятся за призовой фонд в размере $ 300 тыс.