Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«А куда братишку посадили?»: tN1R удивился замене Senzu в составе The Mongolz по CS 2

«А куда братишку посадили?»: tN1R удивился замене Senzu в составе The Mongolz по CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Организация The Mongolz объявила, что на грядущем IEM Chengdu 2025 по CS 2 в составе команды выступит Унудельгер controlez Баасанджаргал, представитель коллектива Chinggis Warriors. Он временно заменит Азбаяра Senzu Мунхболда, ранее переведённого в запас.

По словам представителей клуба, выбор пал на controlez из-за ограниченного времени на поиск замены. В The Mongolz подчеркнули, что хотели пригласить опытного игрока, способного быстро адаптироваться к команде и выступить на высоком уровне.

Российский игрок Андрей tN1R Татаринович прокомментировал замену с лёгким недоумением:

А куда братишку посадили, что за движ?

Турнир IEM Chengdu 2025 пройдёт с 3 по 9 ноября в Китае. Участники сразятся за призовой фонд в размере $ 300 тыс.

Senzu — о The MongolZ
«Кажется, будто я покидаю свой дом»: Senzu высказался после ухода из The MongolZ
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android