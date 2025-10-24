Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Бог взял деньгами»: Райз — об обвале рынка CS 2

«Бог взял деньгами»: Райз — об обвале рынка CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Блогер и трейдер скинов Евгений Райз прокомментировал резкое падение цен на предметы CS 2 после выхода обновления с новой системой крафта ножей и перчаток. По словам Райза, ситуация могла обернуться куда серьёзнее и текущее падение стоит воспринимать как «удачу»:

Если вы потеряли сегодня ночью бабки, то считайте, что бог взял деньгами. Хорошо, что вообще не рухнуло в ноль или трейд не забанили. Могло быть гораздо хуже. Думаю, ножи подешевеют процентов на 30%, а может, откатится и — всего лишь на 20%. Зато спрос на «красное» вырастет. Не грустите! Но 23 октября 2025 года обязательно войдёт в историю.

Обновление от Valve, позволившее создавать ножи и перчатки из пяти «красных» скинов, вызвало крупнейший обвал рынка — его капитализация сократилась примерно на 40%, с $ 6 млрд до $ 3,6 млрд (по данным Pricempire).

Рынок скинов CS 2 рухнул
Рынок скинов в CS 2 рухнул на $ 1,8 млрд из-за возможности крафтить ножи
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android