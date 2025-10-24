«Бог взял деньгами»: Райз — об обвале рынка CS 2

Блогер и трейдер скинов Евгений Райз прокомментировал резкое падение цен на предметы CS 2 после выхода обновления с новой системой крафта ножей и перчаток. По словам Райза, ситуация могла обернуться куда серьёзнее и текущее падение стоит воспринимать как «удачу»:

Если вы потеряли сегодня ночью бабки, то считайте, что бог взял деньгами. Хорошо, что вообще не рухнуло в ноль или трейд не забанили. Могло быть гораздо хуже. Думаю, ножи подешевеют процентов на 30%, а может, откатится и — всего лишь на 20%. Зато спрос на «красное» вырастет. Не грустите! Но 23 октября 2025 года обязательно войдёт в историю.

Обновление от Valve, позволившее создавать ножи и перчатки из пяти «красных» скинов, вызвало крупнейший обвал рынка — его капитализация сократилась примерно на 40%, с $ 6 млрд до $ 3,6 млрд (по данным Pricempire).