Вышел тизер второго сезона сериала «Золотое дно» — премьера скоро

Вышел тизер второго сезона сериала «Золотое дно» — премьера скоро
Комментарии

Онлайн-кинотеатры START и «Иви» представили тизер второго сезона сериала «Золотое дно». Дата выхода продолжения шоу пока неизвестна.

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр START. Права на видео принадлежат START/«Иви».

Во втором сезоне у семьи Градовых наступают тяжёлые времена: компания «Галактика» попадала под санкции, и их финансовое положение сильно ухудшилось. Новый предприниматель Верещагин решает «отжать» весь бизнес после ссоры с Градовым-старшим, из-за чего наступает настоящая битва за власть.

В продолжении к своим ролям вернулись Алексей Гуськов («Лев Яшин. Вратарь моей мечты»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Павел Попов («Война и мир»). Режиссёром вновь выступил Илья Ермолов («Первокурсницы»).

О другом российском сериале:
Что нужно знать про второй сезон сериала «Олдскул»
Что нужно знать про второй сезон сериала «Олдскул»
