Dyrachyo объяснил, почему Satanic не подошёл бы Team Falcons в Dota 2

Российский керри Антон dyrachyo Шкредов поделился мнением о возможном переходе Алана Satanic Галлямова в Team Falcons по Dota 2. По словам игрока, несмотря на высокий уровень скилла, молодой керри вряд ли вписался бы в коллектив:

Satanic — очень странный молодой человек. Он хайскилл, но просто ещё маленький и по-своему воспринимает некоторые вещи. Думаю, в Falcons он бы не ужился. Он, кажется, тот игрок, который любит тянуть одеяло на себя, а skiter — наоборот. Из-за этого остальным было бы сложнее играть.

Галлямов временно заменял skiter в первый день онлайн-стадии BLAST Slam 4. Тогда Team Falcons провела серию без поражений, одержав три уверенные победы подряд. На следующий день основной керри вернулся в стартовый состав.