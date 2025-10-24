Ninjas in Pyjamas выступят на PGL Bucharest 2025 по CS 2 без тренера

Тренер состава Ninjas in Pyjamas по CS 2 Ричард Xizt Ландстрём объявил, что пропустит PGL Bucharest 2025. Об этом он сообщил в своём аккаунте в социальной сети X:

Я впервые стану отцом, поэтому решил остаться дома и провести это время с семьёй.

Из-за этого NiP предстоит сыграть турнир без главного тренера. Кто возьмёт на себя его обязанности на время чемпионата, клуб пока не уточнил.

PGL Bucharest 2025 пройдёт с 26 октября по 1 ноября в столице Румынии. На LAN-ивенте примут участие 16 команд, которые разыграют призовой фонд $ 1,25 млн.

Для Ninjas in Pyjamas это станет важным испытанием — коллективу предстоит доказать, что он способен бороться на топ-уровне даже без наставника.