Мультсериал Чебурашка (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода мультсериала «Чебурашка»
25 октября стартует мультсериал «Чебурашка». Анимационное шоу расскажет, как Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро добрых дел», чтобы помогать всем нуждающимся. Им противостоит старуха Шапокляк, которая тут же создаёт «Бюро недобрых дел» и строит козни против главных героев.

Всего в первый сезон войдёт 52 серии — 10 из них выйдут 25 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. Дату премьеры остальных эпизодов назовут позднее.

Расписание выхода мультсериала «Чебурашка»

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 октября
2-я серия25 октября
3-я серия25 октября
4-я серия25 октября
5-я серия25 октября
6-я серия25 октября
7-я серия25 октября
8-я серия25 октября
9-я серия25 октября
10-я серия25 октября
11-я серияскоро
12-я серияскоро
13-я серияскоро
14-я серияскоро
15-я серияскоро
16-я серияскоро
17-я серияскоро
18-я серияскоро
19-я серияскоро
20-я серияскоро
21-я серияскоро
22-я серияскоро
23-я серияскоро
24-я серияскоро
25-я серияскоро
26-я серияскоро
27-я серияскоро
28-я серияскоро
29-я серияскоро
30-я серияскоро
31-я серияскоро
32-я серияскоро
33-я серияскоро
34-я серияскоро
35-я серияскоро
36-я серияскоро
37-я серияскоро
38-я серияскоро
39-я серияскоро
40-я серияскоро
41-я серияскоро
42-я серияскоро
43-я серияскоро
44-я серияскоро
45-я серияскоро
46-я серияскоро
47-я серияскоро
48-я серияскоро
49-я серияскоро
50-я серияскоро
51-я серияскоро
52-я серияскоро
