Расписание выхода мультсериала «Чебурашка»
25 октября стартует мультсериал «Чебурашка». Анимационное шоу расскажет, как Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро добрых дел», чтобы помогать всем нуждающимся. Им противостоит старуха Шапокляк, которая тут же создаёт «Бюро недобрых дел» и строит козни против главных героев.
Всего в первый сезон войдёт 52 серии — 10 из них выйдут 25 октября в онлайн-кинотеатрах Okko и Wink. Дату премьеры остальных эпизодов назовут позднее.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|25 октября
|2-я серия
|25 октября
|3-я серия
|25 октября
|4-я серия
|25 октября
|5-я серия
|25 октября
|6-я серия
|25 октября
|7-я серия
|25 октября
|8-я серия
|25 октября
|9-я серия
|25 октября
|10-я серия
|25 октября
|11-я серия
|скоро
|12-я серия
|скоро
|13-я серия
|скоро
|14-я серия
|скоро
|15-я серия
|скоро
|16-я серия
|скоро
|17-я серия
|скоро
|18-я серия
|скоро
|19-я серия
|скоро
|20-я серия
|скоро
|21-я серия
|скоро
|22-я серия
|скоро
|23-я серия
|скоро
|24-я серия
|скоро
|25-я серия
|скоро
|26-я серия
|скоро
|27-я серия
|скоро
|28-я серия
|скоро
|29-я серия
|скоро
|30-я серия
|скоро
|31-я серия
|скоро
|32-я серия
|скоро
|33-я серия
|скоро
|34-я серия
|скоро
|35-я серия
|скоро
|36-я серия
|скоро
|37-я серия
|скоро
|38-я серия
|скоро
|39-я серия
|скоро
|40-я серия
|скоро
|41-я серия
|скоро
|42-я серия
|скоро
|43-я серия
|скоро
|44-я серия
|скоро
|45-я серия
|скоро
|46-я серия
|скоро
|47-я серия
|скоро
|48-я серия
|скоро
|49-я серия
|скоро
|50-я серия
|скоро
|51-я серия
|скоро
|52-я серия
|скоро
