Центробанк РФ заявил, что не сможет спасти рынок ножей в CS 2

Сегодня в сети появилось официальное заявление Центробанка России по поводу резкого падения цен на скины и ножи в Counter-Strike 2. Об этом написал телеграм-канал Jeteed.
Пресс-конференция ЦБ
Фото: Jeteed
В чате пресс-конференции от аккаунта ЦБ было отправлено сообщение:
Рынок ножей в CS мы не регулируем.
Обвал рынка CS 2 произошёл после того, как игроки массово начали использовать новые контракты, позволяющие обменивать пять красных вещей на ножи или перчатки. Эта особенность вызвала лавинообразное падение цен. Стоимость виртуальных ножей упала в разы.
Несмотря на панику, многие игроки надеются, что ситуация стабилизируется, а редкие скины снова обретут свою былую ценность или хотя бы поднимутся в цене.