Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Центробанк РФ заявил, что не сможет спасти рынок ножей в CS 2

Центробанк РФ заявил, что не сможет спасти рынок ножей в CS 2
Комментарии

Сегодня в сети появилось официальное заявление Центробанка России по поводу резкого падения цен на скины и ножи в Counter-Strike 2. Об этом написал телеграм-канал Jeteed.

Пресс-конференция ЦБ

Пресс-конференция ЦБ

Фото: Jeteed

В чате пресс-конференции от аккаунта ЦБ было отправлено сообщение:

Рынок ножей в CS мы не регулируем.

Обвал рынка CS 2 произошёл после того, как игроки массово начали использовать новые контракты, позволяющие обменивать пять красных вещей на ножи или перчатки. Эта особенность вызвала лавинообразное падение цен. Стоимость виртуальных ножей упала в разы.

Несмотря на панику, многие игроки надеются, что ситуация стабилизируется, а редкие скины снова обретут свою былую ценность или хотя бы поднимутся в цене.

Шок — о рынке CS 2
Shoke: рынок скинов CS 2 никогда не падал надолго, он всегда восстанавливался
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android