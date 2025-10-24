Центробанк РФ заявил, что не сможет спасти рынок ножей в CS 2

Сегодня в сети появилось официальное заявление Центробанка России по поводу резкого падения цен на скины и ножи в Counter-Strike 2. Об этом написал телеграм-канал Jeteed.

Пресс-конференция ЦБ Фото: Jeteed

В чате пресс-конференции от аккаунта ЦБ было отправлено сообщение:

Рынок ножей в CS мы не регулируем.

Обвал рынка CS 2 произошёл после того, как игроки массово начали использовать новые контракты, позволяющие обменивать пять красных вещей на ножи или перчатки. Эта особенность вызвала лавинообразное падение цен. Стоимость виртуальных ножей упала в разы.

Несмотря на панику, многие игроки надеются, что ситуация стабилизируется, а редкие скины снова обретут свою былую ценность или хотя бы поднимутся в цене.