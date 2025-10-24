Скидки
«Я влюбилась в сценарий»: Сигурни Уивер — о «Мандалорце и Грогу» по «Звёздным войнам»

«Я влюбилась в сценарий»: Сигурни Уивер — о «Мандалорце и Грогу» по «Звёздным войнам»
Издание Empire взяло интервью у звезды серии фильмов «Чужой» и «Аватар» Сигурни Уивер. Она рассказала о своей роли в «Мандалорце и Грогу» — новой картине во вселенной «Звёздных войн».

По словам актрисы, она влюбилась в сценарий ленты, но совершенно не разбиралась в космической саге. Тогда она обратилась к режиссёру проекта Джону Фавро, который посоветовал ей посмотреть оригинальный сериал «Мандалорец». Уивер удивилась, что по этой истории есть целый проект с тремя сезонами.

Просто влюбилась в сценарий фильма. Сказала Джону Фавро: «Я ничего не знаю об этом мире». Он ответил: «Ты можешь посмотреть сериал». Я удивилась: «Оказывается, есть сериал!».

Фильм «Мандалорец и Грогу» выйдет в мировом прокате 22 мая 2026 года. Лента выступит продолжением знаменитого сериала и расскажет о новых приключениях персонажа Педро Паскаля и Малыша Йоды. Картина станет первым фильмом по «Звёздным войнам», который выйдет в кинотеатрах с 2019 года, когда состоялась премьера девятого эпизода с подзаголовком «Скайокер. Восход».

Вышел трейлер фильма «Мандалорец и Грогу» по вселенной «Звёздных войн»
