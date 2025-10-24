Рынок скинов CS 2 обвалился в два раза — с $ 6 до $ 3 млрд

По данным Pricempire, капитализация рынка скинов Counter-Strike 2 снизилась на 49%, что составляет более $ 3 млрд. Причиной резкого падения стали изменения в экономике CS 2, введённые Valve. Теперь пять предметов самой высокой редкости можно объединить в один золотой предмет — нож или перчатки.

Игроки сразу начали активно использовать новую систему, что спровоцировало массовую перепродажу редких предметов и обвал цен. На торговых площадках началась настоящая паника: те, кто раньше держал коллекционные скины, стали их продавать, чтобы не потерять полностью их стоимость. Эксперты отмечают, что такой шаг Valve полностью изменил динамику рынка.

График рынка CS 2 Фото: Pricempire

Кроме того, на сайте Pricempire появилась забавная кнопка Press F to pay respect, которая стала символом ситуации на рынке.