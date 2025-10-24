Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Рынок скинов CS 2 обвалился в два раза — с $ 6 до $ 3 млрд

Рынок скинов CS 2 обвалился в два раза — с $ 6 до $ 3 млрд
Аудио-версия:
Комментарии

По данным Pricempire, капитализация рынка скинов Counter-Strike 2 снизилась на 49%, что составляет более $ 3 млрд. Причиной резкого падения стали изменения в экономике CS 2, введённые Valve. Теперь пять предметов самой высокой редкости можно объединить в один золотой предмет — нож или перчатки.

Игроки сразу начали активно использовать новую систему, что спровоцировало массовую перепродажу редких предметов и обвал цен. На торговых площадках началась настоящая паника: те, кто раньше держал коллекционные скины, стали их продавать, чтобы не потерять полностью их стоимость. Эксперты отмечают, что такой шаг Valve полностью изменил динамику рынка.

График рынка CS 2

График рынка CS 2

Фото: Pricempire

Кроме того, на сайте Pricempire появилась забавная кнопка Press F to pay respect, которая стала символом ситуации на рынке.

ЦБ заявил, что рынок CS не контролируется
Центробанк РФ заявил, что не сможет спасти рынок ножей в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android