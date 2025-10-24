Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 3.7 — 300 звёздного нефрита бесплатно

Скидки
Промокоды Honkai Star Rail на ноябрь со стрима версии 3.7

Разработчики Honkai: Star Rail провели прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Сама версия 3.7 выйдет 5 ноября, а уже сейчас игроки могут активировать три промокода на донатную валюту и игровые ресурсы.

  • YTKQGE27H57T - 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
  • NBJ8HEJNZ5NF - 100 звездного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
  • UT38ZEJPY573 — 100 звездного нефрита + 5 банок очищенного эфира.
Активировать бонусы необходимо до 25 октября 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню игры (три точки вверху справа — промокод).

