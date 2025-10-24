Культовый «Пятый элемент» вновь покажут в кинотеатрах России 18 декабря

Компания A-ONE объявила о повторном выпуске в российский прокат культового фильма «Пятый элемент». Картину начнут показывать в кинотеатрах 18 декабря.

Подробностями компания поделится в ближайшее время. Пока неизвестно, в каких городах России будут показывать ленту.

Корбен, детка! Мы с новостями! Выпустим «Пятый элемент» — один из самых оригинальных блокбастеров 90-х режиссёра Люка Бессона. С 18 декабря!

Фильм «Пятый элемент» вышел в 1997 году и за это время стал культовым. Главные роли в ленте сыграли Брюс Уиллис («Крепкий орешек»), Милла Йовович («Обитель зла»), Гари Олдман («Леон») и Крис Такер («Час пик»).