Популярный стример IShowSpeed посетит Россию в 2026 году

Популярный блогер Даррен Джейсон IShowSpeed Уоткинс-младший заявил, что приедет в Россию. Об этом он сообщил на одной из своих трансляций.

Стример отметил, что планирует приехать в 2026 году. Когда точно он намерен посетить страну, Даррен не уточнил.

Теперь Россия, на самом деле, ближе для меня. Мой приезд произойдёт в следующем году, в 2026-м.

В апреле 2025 года стример уже заявлял, что приедет в Россию, однако вскоре планы были отменены. Его представители заявили, что не каждое высказывание, сделанное во время прямой трансляции, следует считать реальным планом. Сам Даррен уже путешествовал по разным странам, включая Китай и Перу.