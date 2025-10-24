Скидки
Популярный стример IShowSpeed посетит Россию в 2026 году

Популярный стример IShowSpeed посетит Россию в 2026 году
Популярный блогер Даррен Джейсон IShowSpeed Уоткинс-младший заявил, что приедет в Россию. Об этом он сообщил на одной из своих трансляций.

Стример отметил, что планирует приехать в 2026 году. Когда точно он намерен посетить страну, Даррен не уточнил.

Теперь Россия, на самом деле, ближе для меня. Мой приезд произойдёт в следующем году, в 2026-м.

В апреле 2025 года стример уже заявлял, что приедет в Россию, однако вскоре планы были отменены. Его представители заявили, что не каждое высказывание, сделанное во время прямой трансляции, следует считать реальным планом. Сам Даррен уже путешествовал по разным странам, включая Китай и Перу.

О популярности стримера iShowSpeed
Стрим блогера iShowSpeed обошёл лучшую серию «Во все тяжкие» на сайте IMDb
