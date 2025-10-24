Скидки
В Genshin Impact представили новых персонажей версии 6.2 — Дурина и Ягоду

В Genshin Impact представили новых персонажей версии 6.2 — Дурина и Ягоду
Разработчики Genshin Impact из китайской компании HoYoverse официально представили детали о персонажах, которые выйдут вместе с обновлением 6.2. Герои будут доступны для пользователей с 3 декабря.

В версии 6.2 появятся два следующих играбельных героя:

  • Дурин — пятизвёздочный персонаж огненной стихии, дракон, рождённый под пером ведьмы, с одноруким оружием;
  • Ягода — четырёхзвёздочный персонаж стихии Анемо, штатная сотрудница Куратория тайн, со стрелковым оружием.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Обновление получило название «Луна 3.» Оно продлится 42 дня и закончится 13 января. Апдейт продолжит путешествие по автономному региону Нод-Краю.

