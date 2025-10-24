Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Battlefield 6 выйдет первый патч — с улучшением движений, видимости и оружий

Для Battlefield 6 выйдет первый патч — с улучшением движений, видимости и оружий
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Electronic Arts раскрыла детали предстоящего крупного патча для Battlefield 6. Обновление выйдет на всех платформах 28 октября. Более подробный список изменений можно посмотреть здесь.

В патче 1.1.1.0 разработчики исправят ряд багов, а также улучшат анимации и механику передвижения. Кроме того, авторы поправят освещение в помещениях и за их пределами. В игре также избавятся от главных проблем, связанных с моделями и картами в режимах Rush, Conquest и Breakhtrough.

Основные изменения в патче 1.1.1.0 для Battlefield 6:

  • Переработано рассеивание оружия для более точной стрельбы и эффективности стволов на дальних дистанциях.
  • Изменён звук, добавлены новые звучания пролёта снарядов, разрушения и взрывов.
  • Улучшено сочетание техники и оружия, а также тактильная обратная связь при взаимодействиях.
  • Обновлён пользовательский интерфейс для большей ясности и согласованности, включая индикаторы дополнительного времени и новые маркеры разблокировки оружия.
  • Устранены проблемы с рассеиванием после бега, а также переработан разброс пуль и баланс оружия.

В день выхода большого патча в Battlefield 6 стартует первый сезон. В игру добавят две новые карты — Blackwell Fields и Eastwood. Также в проекте появятся шесть новых стволов, два временных режима и одна изменённая локация. Первая часть обновления станет доступна сразу. Новый контент в игру также добавят 18 ноября и 9 декабря.

Трейлер первого сезона нового шутера EA:
Видео
Трейлер первого сезона Battlefield 6 с двумя новыми картами — старт 28 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android