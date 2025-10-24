Хоррор «Тело Дженнифер» с Меган Фокс получит вторую часть

Издание Deadline взяло интервью у режиссёра популярного хоррора «Тело Дженнифер» Карины Кусама. Она рассказала о работе над второй частью фильма ужасов.

По словам постановщика, сценаристка оригинальной картины Диабло Коуди уже работает над сценарием сиквела. Кусама заявила, что ей очень интересно узнать, что получится в итоге. Вернётся ли в проект звезда первого фильма Меган Фокс, пока неизвестно.

Знаю, что Коди сейчас работает над сценарием второй части, мне очень интересно узнать, что из этого получится. Знаю некоторые детали, поэтому не буду раскрывать подробности, но звучит так же весело и безумно, как и первый фильм. И я не сомневаюсь, что Диабло сделает с сиквелом что-то совершенно невероятное.

Сюжет «Тела Дженнифер» 2009 года рассказывает про Ниди и её лучшую подругу Дженнифер — она самая красивая девушка в школе, капитан группы поддержки. Выясняется, что Дженнифер превратилась в демона-людоеда, который теперь охотится на парней-одноклассников, пожирая их для поддержания жизненных сил. Ниди делает всё, чтобы спасти подругу и уничтожить демона.