Сэм Рокуэлл сыграет в триллере «Опухоль» от сценариста «Очень странных дел»

Сэм Рокуэлл сыграет в триллере «Опухоль» от сценариста «Очень странных дел»
Издание Deadline сообщило, что звезда фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Сэм Рокуэлл сыграет главную роль в триллере Tumor («Опухоль»). Дата выхода картины пока неизвестна.

Лента выступит экранизацией графического романа Джошуа Хейла Фиалкова и Ноэля Туазона. Главный герой — частный детектив из Лос-Аджелеса, который ищет пропавшую дочь влиятельного политика. Из-за опухоли мозга он начинает терять связь с реальностью.

В «Опухоле» также сыграет звезда фильма «Моя старая задница» Мейси Стелла. Режиссёром выступит Уильям Бриджес — автор сценариев к некоторым эпизодам сериалов «Чёрное зеркало» и «Очень странные дела».

