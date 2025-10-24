Скидки
В EA Sports FC 26 стартовало событие Ultimate Scream в честь Хэллоуина

В EA Sports FC 26 стартовало событие Ultimate Scream в честь Хэллоуина
26 сентября в EA Sports FC 26 началось второе крупное событие — Ultimate Scream. Вместе с ним в режим Ultimate Team добавили 20 новых карточек с усиленными характеристиками и изменёнными позициями. Событие приурочено к скорому Хэллоуину.

Главными звёздами нового ивента стали нападающий «Реала» Винисиуc Жуниор, полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих и атакующая полузащитница «Канзас Сити» Дебинья. В ближайшие полнолуния игроки получат значимые улучшения характеристик — это произойдёт 5 ноября и 4 декабря.

Событие Ultimate Scream в EA Sports FC 26 продлится до 7 ноября включительно. В течение двух недель в игру будут добавлять и другие карточки, а также различные испытания подбора команды и задания с тематическими наградами.

