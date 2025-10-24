Вышли стильные кадры с героями «Франкенштейна» Гильермо дель Торо

Компания Netflix представила стильные кадры с героями фильма «Франкенштейн». Картина выйдет на стриминговом сервисе 7 ноября.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фильм рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Режиссёром выступил Гильермо дель Торо, автор знаменитых фильмов «Форма воды» и «Лабиринт Фавна».

Главные роли в «Франкенштейне» сыграли Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»). Гильермо дель Торо пытался экранизировать «Франкенштейна» много лет, однако добрался до него лишь после того как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио». Критики высоко оценили новую картину режиссёра: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 84% свежести.