«ВКонтакте» заблокировали в Беларуси
Российскую социальную сеть «ВКонтакте» заблокировали в Беларуси. Об этом сообщает государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания» и другие местные СМИ.
Блокировка сервиса произошла после запроса от Комитета государственной безопасности. Администрация соцсети уже прокомментировала событие и заявила, что работает с властями Беларуси над возвращением доступа к сайту в стране.
«ВКонтакте» изучает ситуацию и делает всё необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Беларуси как можно скорее.
С чем конкретно связана блокировка «ВКонтакте» в Беларуси и как долго она продлится, пока неизвестно.
