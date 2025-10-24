Российскую социальную сеть «ВКонтакте» заблокировали в Беларуси. Об этом сообщает государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания» и другие местные СМИ.

Блокировка сервиса произошла после запроса от Комитета государственной безопасности. Администрация соцсети уже прокомментировала событие и заявила, что работает с властями Беларуси над возвращением доступа к сайту в стране.

«ВКонтакте» изучает ситуацию и делает всё необходимое, чтобы сервисы соцсети стали вновь доступны миллионам пользователей в Беларуси как можно скорее.

С чем конкретно связана блокировка «ВКонтакте» в Беларуси и как долго она продлится, пока неизвестно.