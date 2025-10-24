Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«ВКонтакте» разблокировали в Беларуси спустя несколько часов после бана

«ВКонтакте» разблокировали в Беларуси спустя несколько часов после бана
Комментарии

Вечером 24 октября российскую социальную сеть «ВКонтакте» заблокировали в Беларуси. Сообщения об этом появились в местных соцсетях — ограничение наложили после запроса от Комитета государственной безопасности.

Спустя несколько часов социальную сеть разблокировали, доступ к «ВКонтакте» в Беларуси возвращён. Об этом сообщили в пресс-службе компании. С чем были связаны ограничения, неясно.

«ВКонтакте» и все сервисы соцсети в Беларуси работают в штатном режиме.

Информацию уже подтвердили местные СМИ. Кроме того, «ВКонтакте» также пропал из «Списка ограниченного доступа», где публикуется реестр заблокированных сайтов в Беларуси.

Материалы по теме
«ВКонтакте» заблокировали в Беларуси
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android