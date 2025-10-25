Анонс Halo: Campaign Evolved — ремейка культовой Halo на Unreal Engine 5

Компания Microsoft анонсировала Halo: Campaign Evolved — ремейк культовой Halo: Combat Evolved. Проект выйдет на ПК, Xbox Series и PlayStation 5 в 2026 году с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.

Halo: Campaign Evolved — новая версия знаменитого шутера от Bungie, вышедшего в 2001 году. Оригинальную игру переработали под современные стандарты на движке Unreal Engine 5 с сохранением атмосферы и основных особенностей первой части. При этом в ремейке заметно расширят арсенал — в игру добавят девять новый оружий, которые появились уже в последующих частях серии.

Campaign Evolved — ремейк сюжетной кампании с кооперативом на четверых человек, без мультиплеера. Разработчики переделают некоторые локации, добавят Мастеру Чифу возможность спринтовать, а прогресс в шутере будет единым для всех платформ. Это первая игра в серии, которая доберётся до консолей PlayStation.