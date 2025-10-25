Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонс Halo: Campaign Evolved — ремейка культовой Halo на Unreal Engine 5

Анонс Halo: Campaign Evolved — ремейка культовой Halo на Unreal Engine 5
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Microsoft анонсировала Halo: Campaign Evolved — ремейк культовой Halo: Combat Evolved. Проект выйдет на ПК, Xbox Series и PlayStation 5 в 2026 году с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Microsoft.

Halo: Campaign Evolved — новая версия знаменитого шутера от Bungie, вышедшего в 2001 году. Оригинальную игру переработали под современные стандарты на движке Unreal Engine 5 с сохранением атмосферы и основных особенностей первой части. При этом в ремейке заметно расширят арсенал — в игру добавят девять новый оружий, которые появились уже в последующих частях серии.

Campaign Evolved — ремейк сюжетной кампании с кооперативом на четверых человек, без мультиплеера. Разработчики переделают некоторые локации, добавят Мастеру Чифу возможность спринтовать, а прогресс в шутере будет единым для всех платформ. Это первая игра в серии, которая доберётся до консолей PlayStation.

Материалы по теме
«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch
«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android