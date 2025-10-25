Скидки
Расписание матчей третьего дня турнира Fissure Playground 2 по Dota 2

Расписание матчей третьего дня турнира Fissure Playground 2 по Dota 2
Сегодня, 25 октября, в Белграде продолжится глобальный чемпионат FISSURE Playground 2 по Dota 2.
В рамках второго игрового дня все коллективы проведут по одному матчу в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание игр FISSURE Playground 2 на субботу, 24 октября:

Корзина 0-2

  • 11:00 Virtus.pro (Европа) — Runa Team (Россия);
  • 14:30 MOUZ (Европа) — Yakult Brothers (Китай);

Корзина 1-1

  • 11:00 HEROIC (Южная Америка) — Team Yandex (Россия);
  • 14:30 Tundra Esports (Европа)— Nigma Galaxy (Ближний Восток);
  • 18:00 Liquid (Европа) — Vici Gaming (Китай);
  • 21:30 PARIVISION (Россия) — Team Cobra (Перу);

Корзина 2-0

  • 18:00 BetBoom Team (Россия) — Team Falcons (Саудовская Аравия);
  • 21:30 Team Spirit (Россия) — Aurora Gaming (Россия).

FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

VP проиграла
Virtus.pro уступила Vici Gaming на групповом этапе FISSURE PLAYGROUND 2 по Dota 2
