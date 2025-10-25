Скидки
Зрители оценили хоррор «Шелби Оукс. Город-призрак» ниже «Чёрного телефона 2»

24 октября состоялась мировая премьера хоррора «Шелби Оукс. Город-призрак». Спустя день компания CinemaScore выложила рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фильм ужасов получил оценку «С+». Таким образом, лента понравилась зрителям меньше, чем недавний хоррор «Чёрный телефон 2» (В). Картину также оценили ниже другого знаменитого представителя жанра 2025 года — «Глазами пса» (В).

«Шелби Оукс. Город-призрак» рассказывает о Мие, которая ищет свою сестру. Она 12 лет назад оказалась в заброшенном городе Шелби Оукс, после чего перестала выходить на связь. В этом месте границы между реальностью и потусторонним стираются, и теперь женщине предстоит столкнуться с демонами прошлого, которые не отпускают её семью. Картина также официально выйдет в России 30 октября.

