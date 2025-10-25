Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили фильм по «Человеку-бензопиле» на уровне «Клинка, рассекающего демонов»

Зрители оценили фильм по «Человеку-бензопиле» на уровне «Клинка, рассекающего демонов»
Аудио-версия:
Комментарии

24 октября состоялась мировая премьера фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ» — полнометражного продолжения знаменитого аниме-сериала. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «А». Точно так же зрители оценили другой недавний фильм по культовому аниме — «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Критики также остались в восторге от «Истории Рэдзэ»: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 96% свежести.

Фото: CinemaSсore

«Человек-бензопила: История Рэдзэ» представляет собой продолжение первого сезона сериала. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны.

О другом популярном аниме:
Третий сезон «Ванпанчмена»: куда делось величие Сайтамы?
Третий сезон «Ванпанчмена»: куда делось величие Сайтамы?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android