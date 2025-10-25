Зрители оценили фильм по «Человеку-бензопиле» на уровне «Клинка, рассекающего демонов»

24 октября состоялась мировая премьера фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ» — полнометражного продолжения знаменитого аниме-сериала. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «А». Точно так же зрители оценили другой недавний фильм по культовому аниме — «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок». Критики также остались в восторге от «Истории Рэдзэ»: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 96% свежести.

Фото: CinemaSсore

«Человек-бензопила: История Рэдзэ» представляет собой продолжение первого сезона сериала. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны.