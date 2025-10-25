Скидки
«Надеюсь, я ещё вернусь к этой роли»: Морена Баккарин — о фильмах серии «Дэдпул»

«Надеюсь, я ещё вернусь к этой роли»: Морена Баккарин — о фильмах серии «Дэдпул»
Издание Variety взяло интервью у звезды серии фильмов «Дэдпул» Морены Баккарин. Она рассказала о работе над супергеройскими лентами.

По словам актрисы, она не может поверить, что прошло 10 лет с тех пор, как она снялась в первой части «Дэдпула». Баккарин назвала работу в картине огромным удовольствием. Она надеется, что ей ещё удастся вернуться к роли Ванессы в будущих картинах.

Это был такой долгий путь. Не могу поверить, что прошло почти 10 лет с тех пор, как мы сняли первого «Дэдпула». Съёмки доставили нам огромное удовольствие, ведь мир фильмов был таким весёлым. Надеюсь, я ещё вернусь к роли Ванессы и смогу поучаствовать в следующем фильме чуть больше, чем в предыдущем фильме, «Дэдпуле и Росомахе».

Ранее СМИ сообщали, что звезда «Дэдпула» Райн Рейнольдс работает над сценарием следующего фильма о болтливом наёмнике. Картина будет посвящена Людям Икс, а сам Дэдпул будет, скорее, второстепенным персонажем.

Где ещё мог появится Дэдпул:
Дэдпул мог появиться в финале 2-го сезона «Миротворца»
