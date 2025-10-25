Скидки
«Я лучше умру»: Гильермо дель Торо — о съёмке фильмов с помощью ИИ


Издание Fresh Air взяло интервью у знаменитого режиссёра Гильермо дель Торо. Он рассказал о своём отношении к искусственному интеллекту в кино.

По словам постановщика, он лучше умрёт, чем использует ИИ при разработке фильма. Автор нового «Франкенштейна» отметил, что сами нейросети его не пугают, а вот человеческая глупость, по его мнению, может привести к ужасным последствиям.

Недавно мне написали письмо с вопросом: «Как вы относитесь к искусственному интеллекту?» Я ответил коротко: «Лучше умру». Меня беспокоит не искусственный интеллект, а природная глупость человека. Думаю, именно она стоит за худшими вещами в нашем мире. Но я хотел, чтобы высокомерие Виктора Франкенштейна в моём новом фильме было чем-то похоже на авторов ИИ.

Предстоящий фильм Гильермо дель Торо «Франкенштейн» выйдет на стриминговом сервисе Netflix 7 ноября. Картина рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Гильермо дель Торо пытался экранизировать культовое произведение Мэри Шелли много лет, однако добрался до него лишь после того, как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио».

О новом фильме Гильермо дель Торо:
«Трогательный шедевр»: критики высоко оценили фильм «Франкенштейн» Гильермо дель Торо
