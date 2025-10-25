Зрители оценили фильм «Спрингстин. Избавь меня от небытия» выше «Крушащей машины»

24 октября состоялась премьера фильма «Спрингстин. Избавь меня от небытия» — биографической драмы о знаменитом музыканте, с Джереми Алленом Уайтом в главной роли. Спустя день компания Cinemascore выложила рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «В+». Фильм о Брюсе Спрингстине понравился зрителям больше, чем другая популярная биографическая картина 2025 года — «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном (В-).

Фото: Cinemascore

«Избавь меня от небытия» рассказывает о периоде в карьере культового певца во время выхода альбома Nebraska в 1982 году. Помимо Аллена Уайта, в картине снялись Джереми Стронг («Джентльмены»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла») и Стивен Грэм («Большой куш»). Режиссёром выступил Скотт Купер — автор фильмов «Сумасшедшее сердце» и «Чёрная месса».