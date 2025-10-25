Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили фильм «Спрингстин. Избавь меня от небытия» выше «Крушащей машины»

Зрители оценили фильм «Спрингстин. Избавь меня от небытия» выше «Крушащей машины»
Аудио-версия:
Комментарии

24 октября состоялась премьера фильма «Спрингстин. Избавь меня от небытия» — биографической драмы о знаменитом музыканте, с Джереми Алленом Уайтом в главной роли. Спустя день компания Cinemascore выложила рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Лента получила оценку «В+». Фильм о Брюсе Спрингстине понравился зрителям больше, чем другая популярная биографическая картина 2025 года — «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном (В-).

Фото: Cinemascore

«Избавь меня от небытия» рассказывает о периоде в карьере культового певца во время выхода альбома Nebraska в 1982 году. Помимо Аллена Уайта, в картине снялись Джереми Стронг («Джентльмены»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла») и Стивен Грэм («Большой куш»). Режиссёром выступил Скотт Купер — автор фильмов «Сумасшедшее сердце» и «Чёрная месса».

О другом популярном фильме:
Киану Ривз снялся в самом душевном фильме года: смотрим «Везунчиков»
Киану Ривз снялся в самом душевном фильме года: смотрим «Везунчиков»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android