Завершены съёмки мини-сериала «Кэрри» по Стивену Кингу — выход в 2026 году

Шоураннер предстоящего мини-сериала «Кэрри» Майк Флэнаган («Призрак дома на холме») объявил, что съёмки проекта завершены. Пост об окончании производства шоу он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Фото: Соцсети Майка Флэнагана

Режиссёр написал, что съёмки сериала подарили ему одни из лучших впечатлений за всю карьеру. Он отметил, что не может дождаться, когда зрители смогут посмотреть шоу.

Наш последний день съёмок «Кэрри». Это были одни из лучших впечатлений в моей карьере, один из лучших актёрских ансамблей, с которыми я работал, и уже один из моих любимых проектов. Не могу дождаться, когда вы увидите, что мы сделали.

«Кэрри» от компании Amazon выйдет на стриминговом сервисе Prime Video в 2026 году. Главную роль сыграла Саммер Х. Хауэлл («Хэллоуин. Ночной кошмар»). Сюжет повествует о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности.

Оригинальный роман Стивена Кинга уже несколько раз экранизировался: первый фильм по нему вышел в 1976 году — тогда режиссёром выступил культовый постановщик Брайан Де Пальма («Лицо со шрамом»). В 2013 году вышла другая картина по роману, под названием «Телекинез», с Хлоей Грейс Морец в главной роли. Ленту низко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes фильм получил 51% свежести от обозревателей и 44% от зрителей.