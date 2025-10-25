Virtus.pro вылетела с FISSURE Playground 2 — команда Daxak уступила Runa Team в Dota 2
Virtus.pro завершила выступление на FISSURE Playground 2 — Dota 2 после поражения от Runa Team. В упорном противостоянии команда Никиты Daxak Кузьмина уступила со счётом 1:2 и покинула турнир на стадии группового этапа.
Для «медведей» это поражение стало решающим — коллектив не смог навязать борьбу сопернику в финальной карте серии.
Dota 2. FISSURE PLAYGROUND 2 . Групповой этап
25 октября 2025, суббота. 11:00 МСК
Virtus.pro
Окончен
1 : 2
Runa Team
Теперь Virtus.pro сосредоточится на подготовке к следующим турнирам сезона.
Игровой день продолжился встречей между MOUZ и Yakult Brothers — матч стартовал 25 октября в 14:45 по московскому времени.
FISSURE PLAYGROUND 2 — Dota 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают $ 1 млн призовых.
