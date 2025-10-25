«Каст будет со сцены мэйджора»: Эвелон подтвердил участие в StarLadder Budapest Major CS

Стример Вадим Evelone Козаков официально подтвердил, что будет освещать StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2 прямиком со сцены. Об этом он сообщил во время трансляции на Twitch:

Спасибо за приятные сообщения, чат. В комментариях люди разносят слух по поводу того, что мы не едем на мэйджор в сам Будапешт. Каст будет со сцены мэйджора. Мы туда ещё едем на машине. Думаю, будет прикольный вайбик.

Пока Козаков не уточнил, на какой именно арене будет работать русскоязычный каст. Ранние стадии турнира примет MTK Sportpark, рассчитанный на 4 тысячи зрителей, а плей-офф состоится на крупной площадке MVM Dome, вмещающей более 20 тысяч человек.

Ранее Эвелон выкупил права на освещение венгерского мэйджора на русском языке. Сумма сделки со StarLadder не раскрывается, однако, по слухам, первоначально организаторы могли запросить до $ 5 млн, но Козаков договорился на более выгодных условиях.

StarLadder Budapest Major 2025 пройдёт с 24 ноября по 12 декабря. За призовой фонд в $ 1,25 млн поборются топовые команды, включая Team Spirit, Natus Vincere и Team Falcons.