Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«В Spirit я был неприятным типом»: Satanic рассказал, как изменился после перехода

«В Spirit я был неприятным типом»: Satanic рассказал, как изменился после перехода
Аудио-версия:
Комментарии

Керри PARIVISION Алан Satanic Галлямов поделился мыслями о своём развитии после перехода из Team Spirit. В интервью он признался, что заметно изменился и как игрок, и как человек, признав, что раньше мог вести себя не лучшим образом:

100% изменился. Думаю, я стал более таким… В Spirit я, возможно, был неприятным типом. И Вова [No[o]ne] говорил то, что в PARIVISION я тоже был неприятным типом. Ну, я просто слишком гиперактивный и докапываюсь до всех. Особенно до Dukalis докапывался, ему точно было неприятно. Но как-то всё лучше стало. Я думаю, у меня опыта в игровом плане стало больше. И как человек стал лучше.

Галлямов покинул Team Spirit в начале 2025 года и перешёл в PARIVISION на правах аренды. После успешного выступления на The International 2025, где команда заняла третье место, коллектив сохранил состав на новый сезон.

Дурачьё о Сатанике
Dyrachyo объяснил, почему Satanic не подошёл бы Team Falcons в Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android