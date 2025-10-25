«В Spirit я был неприятным типом»: Satanic рассказал, как изменился после перехода

Керри PARIVISION Алан Satanic Галлямов поделился мыслями о своём развитии после перехода из Team Spirit. В интервью он признался, что заметно изменился и как игрок, и как человек, признав, что раньше мог вести себя не лучшим образом:

100% изменился. Думаю, я стал более таким… В Spirit я, возможно, был неприятным типом. И Вова [No[o]ne] говорил то, что в PARIVISION я тоже был неприятным типом. Ну, я просто слишком гиперактивный и докапываюсь до всех. Особенно до Dukalis докапывался, ему точно было неприятно. Но как-то всё лучше стало. Я думаю, у меня опыта в игровом плане стало больше. И как человек стал лучше.

Галлямов покинул Team Spirit в начале 2025 года и перешёл в PARIVISION на правах аренды. После успешного выступления на The International 2025, где команда заняла третье место, коллектив сохранил состав на новый сезон.