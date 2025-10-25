В России заблокировали популярный аниме-сайт MyAnimeList

В России ограничили доступ к порталу MyAnimeList. Об этом сообщили на едином реестре страниц сайтов, информация которых запрещена к распространению на территории РФ.

Фото: Роскомнадзор

Ресурс ограничили по требованию Роскомнадзора. Причиной закрытия доступа стали обоснования, предусмотренные Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Какие именно нарушения замечены на сайте, пока неизвестно.

MyAnimeList — японский сайт, на котором пользователи могли отмечать список просмотренных аниме, а также общаться с другими людьми. Кроме того, на портале можно писать рецензии на анимационные фильмы и сериалы.