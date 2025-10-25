Скидки
Сериал Вампиры средней полосы, 3 сезон (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона «Вампиров средней полосы»
1 ноября стартует третий сезон знаменитого сериала «Вампиры средней полосы». Продолжение расскажет о масштабном противостоянии двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом. Главными злодеями выступят уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича. Третий сезон станет финальным для всего шоу.

В заключительный сезон войдёт пять серий — они будут выходить раз в неделю в онлайн-кинотеатре Start. Премьера финального эпизода состоится 28 ноября.

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 ноября
2-я серия7 ноября
3-я серия14 ноября
4-я серия21 ноября
5-я серия28 ноября
