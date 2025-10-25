Расписание выхода сериала «Робин Гуд» с Шоном Бином
2 ноября стартует сериал «Робин Гуд». Современное переосмысление историй о знаменитом предводителе лесных разбойников расскажет историю Роба, сына саксонского лесника, и Мэриан, дочери нормандского лорда, которые влюбляются друг в друга и работают вместе, чтобы бороться за справедливость и свободу. Одну из главных ролей в шоу сыграл звезда «Властелина колец» Шон Бин.
Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждое воскресенье на канале MGM+. Премьера финального эпизода состоится 4 января 2026 года.
Расписание выхода сериала «Робин Гуд»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|2 ноября
|2-я серия
|9 ноября
|3-я серия
|16 ноября
|4-я серия
|23 ноября
|5-я серия
|30 ноября
|6-я серия
|7 декабря
|7-я серия
|14 декабря
|8-я серия
|21 декабря
|9-я серия
|28 декабря
|10-я серия
|4 января
