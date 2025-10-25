Скидки
Сериал Робин Гуд, 1 сезон, Шон Бин (2025): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Робин Гуд» с Шоном Бином
Комментарии

2 ноября стартует сериал «Робин Гуд». Современное переосмысление историй о знаменитом предводителе лесных разбойников расскажет историю Роба, сына саксонского лесника, и Мэриан, дочери нормандского лорда, которые влюбляются друг в друга и работают вместе, чтобы бороться за справедливость и свободу. Одну из главных ролей в шоу сыграл звезда «Властелина колец» Шон Бин.

Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждое воскресенье на канале MGM+. Премьера финального эпизода состоится 4 января 2026 года.

Расписание выхода сериала «Робин Гуд»

ЭпизодДата выхода
1-я серия2 ноября
2-я серия9 ноября
3-я серия16 ноября
4-я серия23 ноября
5-я серия30 ноября
6-я серия7 декабря
7-я серия14 декабря
8-я серия21 декабря
9-я серия28 декабря
10-я серия4 января
