Расписание выхода сериала «Робин Гуд» с Шоном Бином

2 ноября стартует сериал «Робин Гуд». Современное переосмысление историй о знаменитом предводителе лесных разбойников расскажет историю Роба, сына саксонского лесника, и Мэриан, дочери нормандского лорда, которые влюбляются друг в друга и работают вместе, чтобы бороться за справедливость и свободу. Одну из главных ролей в шоу сыграл звезда «Властелина колец» Шон Бин.

Всего в первый сезон войдёт 10 серий — они будут выходить каждое воскресенье на канале MGM+. Премьера финального эпизода состоится 4 января 2026 года.

Расписание выхода сериала «Робин Гуд»