27-й сезон «Южного парка» внезапно завершился — стартовал 28-й сезон

16 октября должна была состояться премьера шестого эпизода 27-го сезона мультсериала «Южный парк». Внезапно на канале Comedy Central вышла первая серия 28-го сезона.

Смена сезонов произошла без какого-либо предупреждения со стороны компании Paramount. Ранее сообщалось, что авторы культового шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун заключили пятилетнюю сделку со студией, согласно которой в год должно выпускаться по 10 эпизодов мультсериала. Судя по всему, резкий переход от 27-го к 28-му сезону — хитрый способ создателей соблюсти какие-то условия контракта.

Позднее издание The Hollywood Reporter взяло комментарий у представителей канала Comedy Central по поводу ситуации с «Южным парком». В студии сообщили, что произошло искажение информации — никто якобы не заявлял, что в 27-й сезон войдёт 10 серий, авторы изначально планировали такую стратегию выпуска.

27-й сезон «Южного парка» стартовал в июле. Проект вернулся в онлайн-кинотеатре Paramount+ и на телеканале Comedy Central спустя два года после завершения 26-го сезона.