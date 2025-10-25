Скидки
Боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком выйдет 17 апреля 2026 года

Издание Deadline раскрыло дату выхода фильма «Нормал» в мировом прокате. Премьера боевика со звездой «Лучше звоните Солу» Бобом Оденкёрком состоится 17 апреля 2026 года.

Сюжет картины рассказывает о скромном шерифе с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Он выезжает на место ограбления банка и, сам того не подозревая, раскрывает нечто гораздо более серьёзное.

Главные роли, помимо Оденкёрка, сыграли Лина Хиди («Игра престолов»), Генри Уинклер («Лучшее время года») и Брендан Флетчер («Выживший»). Режиссёром выступил Бен Уитли («Перестрелка»). Сценарий написали сам Боб Оденкёрк в соавторстве с Дереком Колстадом — один из создателей «Джона Уика».

