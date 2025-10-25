Скидки
Фильм «Человек-бензопила: История Рэдзэ» стал лидером проката США в день выхода

24 октября состоялась мировая премьера аниме-фильма «Человек-бензопила: История Рэдзэ». По данным издания Variety, за первый день картина собрала $ 8,5 млн в кинотеатрах США.

Лента не смогла обогнать по сборам в первые сутки другой популярный аниме-фильм 2025 года — «Клинок, рассекающий демонов: Бесконечный замок», который собрал рекордные $ 33 млн. Несмотря на это, «История Рэдзэ стала лидером проката, обогнав драму „Сожалею о тебе“ и хоррор „Чёрный телефон 2“. Аниме-фильму также прогнозируют $ 15 млн cборов за выходные.

«Человек-бензопила: История Рэдзэ» представляет собой продолжение первого сезона популярного сериала. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Рэдзэ. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны. Критики остались в восторге от аниме-фильма: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 96% свежести.

Как зрители оценили фильм по «Человеку-бензопиле»:
Зрители оценили фильм по «Человеку-бензопиле» на уровне «Клинка, рассекающего демонов»
