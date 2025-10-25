Скидки
Senzu удалил все соцсети после ухода из TheMongolz

Senzu удалил все соцсети после ухода из TheMongolz
Монголский игрок Азбаяр Senzu Мункболд удалил все свои аккаунты в соцсетях после ухода в инактив из состава TheMongolz. Из открытых профилей остались только Steam и FACEIT.

По данным BLAST, Senzu полностью удалил страницы на Facebook и Twitter, а перед уходом из Instagram сменил ник на Despairr (в переводе — «Отчаяние») и отписался от всех пользователей.

Ранее Мункболда обвиняли в игровой зависимости и краже скинов во время его пребывания в NKT в 2023 году. Позже он перешёл в TheMongolz, где организация, по словам самого игрока, взяла на себя его долги и финансовые проблемы.

Новых официальных комментариев от TheMongolz по поводу ухода Senzu пока нет. Его место в составе займёт Унудельгер controlez Баасанджаргал, ранее выступавший капитаном Chinggis Warriors.

Controlez сыграет за The MongolZ на IEM Chengdu 2025 по CS 2
