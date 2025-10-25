Team Falcons вышла в плей-офф FISSURE Playground 2 после победы над BetBoom Team

Team Falcons обеспечила себе место в плей-офф турнира FISSURE Playground 2 по Dota 2, одержав победу над BetBoom Team со счётом 2:1. В решающем матче третьего раунда группового этапа коллектив Оливера Skiter Лепко сумел переиграть соперника в напряжённой серии.

На первой карте преимущество плавно переходило от фальконов к BB до тимвайпа на 32-й минуте, где Falcons смогла перевернуть матч в свою пользу. На второй после поражениях на линиях BB Team смогла камбэкнуть и коллектив Станислава Malr1ne Поторака не нашёл ответа Lifestealer в исполнении Ильи Kiritych Ульянова. Но в решающей игре в серии российский коллектив не смог противостоять темпу соперника.

Для Falcons эта победа стала ключевой — команда гарантировала выход в следующую стадию соревнований, тогда как Илья Kiritych Ульянов и его тиммейты продолжат борьбу в четвёртом туре группового этапа.

Турнир FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в $ 1 млн.