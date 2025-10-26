Расписание матчей четвёртого дня турнира Fissure Playground 2 по Dota 2
Сегодня, 25 октября, в Белграде продолжится глобальный чемпионат FISSURE Playground 2 по Dota 2. В рамках второго игрового дня все коллективы проведут матчи в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание игр FISSURE Playground 2 на воскресенье, 26 октября:
Корзина 2-1:
- 14:00. Team Liquid (Европа) — Tundra Esports (Европа);
- 17:30. BetBoom Team (Россия) — PARIVISION (Россия);
- 21:00. Aurora Gaming (Россия) — Team Yandex (Россия).
Корзина 1-2:
- 14:00. Nigma Galaxy (Ближний Восток) — MOUZ (Европа);
- 17:30. HEROIC (Южная Америка) — Runa Team (Россия);
- 21:00. Team Cobra (Перу) — Vici Gaming (Китай).
FISSURE Playground 2 проходит с 23 октября по 2 ноября. Участники разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
