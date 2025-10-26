Звезда «Шан-Чи» Симу Лю раскритиковал ИИ в Голливуде

Звезда супергеройского фильма Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю высказался об использовании искусственного интеллекта в Голливуде. Актёр выразил своё мнение в соцсети X.

Один из пользователей написал, что Симу Лю только рассуждает об ИИ в кино, но у него самого нет решения этой проблемы. В ответ артист попросил автора почитать что-нибудь о технофеодализме. Лю также заявил, что технологические прорывы приносят огромную пользу только сверхбогатым, а вот обычные люди от этого страдают. Он также отметил, что дополнительные возможности нейросетей никому не нужны.

Я прошёл курс экономики, малыш, так что тебе не обязательно пересказывать мне элементарные истины из учебников. Будь добр, почитай что-нибудь о технофеодализме и о том, как технологические прорывы приносят огромную пользу сверхбогатым и оставляют обычных людей далеко позади. Никому не нужны дополнительные возможности ИИ.`

В последнее время звёзды Голливуда всё чаще высказываются об использовании ИИ в кино. Ранее режиссёр Гильермо дель Торо заявил, что лучше умрёт, чем применит нейросети при создании фильмов.