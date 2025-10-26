Скидки
Появились кадры мультфильма «Дикий лес» — премьера в 2026 году

Студия Laika представила кадры мультфильма «Дикий лес». Премьера анимационной картины в мировом прокате состоится в 2026 году. Более точная дата станет известна позднее.

Сюжет картины повествует о 12-летнеей девочке по имени Прю. В один момент стая ворон уносит её брата в лес. Теперь ей предстоит найти мальчика, вместе с её другом Кёртисом. На пути героев ждёт множество опасностей, в числе которых — агрессивные обитатели леса.

Режиссёром анимационной картины выступил Трэвис Найт — автор мультфильма «Кубо. Легенда о самурае». Студия Laika ранее делала такие знаменитые ленты как «Паранорман, или Как приручить зомби» и «Коралина в Стране кошмаров».

