WB выдвинула Джека Блэка на «Оскар» за роль в «Minecraft в кино»

Компания Warner Bros. продвигает успешный фильм «Minecraft в кино» на премию «Оскар». Студия опубликовала список номинаций, на которые претендует картина.

Звезду ленты Джека Блэка хотят номинировать на «лучшую мужскую роль». Другого исполнителя титульного персонажа Джейсона Момоа продвигают на «лучшего актёра второго плана». Картину также предложили номинировать в категории «лучший фильм» и «лучшие визуальные эффекты».

«Minecraft в кино» вышел в мировом прокате в апреле 2025 года. Картину высоко оценили зрители, но критики остались к фильму равнодушны: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 47% свежести от обозревателей и 85% от зрителей. Лента также стала успешной в прокате, собрав более $ 950 млн при бюджете $ 150 млн.

