Aurora Gaming пропустит PGL Wallachia Season 6 по Dota 2

Aurora Gaming пропустит PGL Wallachia Season 6 по Dota 2
Комментарии

Киберспортивная организация Aurora Gaming объявила об отказе от участия в PGL Wallachia Season 6 по Dota 2. Информация появилась в официальных социальных сетях клуба и турнирного оператора.

Изначально Aurora получила прямое приглашение на турнир вместе с ещё десятью коллективами. Однако команда сообщила, что не сможет принять участие в чемпионате. Причины решения не уточняются.

Освободившееся место займёт Xtreme Gaming, для которой этот турнир станет первым выступлением обновлённого состава во главе с Ван Ame Чуньюем.

PGL Wallachia Season 6 пройдёт с 15 по 23 ноября в Бухаресте, Румыния. В соревновании примут участие 16 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

На момент публикации Aurora Gaming продолжает выступление на FISSURE Playground 2 в Белграде, который продлится до 2 ноября.

