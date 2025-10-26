Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Раскрыты детали боевой системы ремейка «Готики»

Раскрыты детали боевой системы ремейка «Готики»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания CD-Action поиграли в демо-версию предстоящего ремейка «Готики». Они рассказали о проработанной боевой системе проекта.

Так, в игре пользователи смогут объединять атаки в цепочку комбо. Всё потому, что левая кнопка мыши отвечает за движение влево, а правая, соответственно, вправо. Журналисты отмечают, что игре всё ещё не хватает ритмичности, но разработчики продолжают улучшать боевую систему.

Авторы также изменили в «Готике» анимацию механик боя, сделав её более естественной. Кроме того, в игре есть система парирования, которое понадобится для победы в битвах с тяжёлыми противниками. Поигравшие в демо-версию рассказали, что авторы уделили больше внимание проработке оружия: мечи, арбалеты и топоры ощущаются по-разному.

Релиз Gothic 1 Remake состоится в начале 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Новая игра станет полноценным ремейком — разработчики переписали и переозвучили многие диалоги из оригинальной RPG. В проекте персонажи будут соблюдать настоящий ежедневный график — вставать с утра, заниматься выполнением различных заданий посреди дня и засыпать вечером. Разработчики попытались сделать мир игры максимально живым, доработав искусственный интеллект.

О другой популярной видеоигре:
«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch
«Пацаны» плюс «Неуязвимый»: авторы The Wolf Among Us удивили своей новой игрой — Dispatch
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android