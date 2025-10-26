Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел динамичный трейлер Arc Raiders — шутера от авторов The Finals

Вышел динамичный трейлер Arc Raiders — шутера от авторов The Finals
Комментарии

Студия Embark представила динамичный трейлер шутера Arc Raiders. Авторы посветили ролик роботам-убийцам, с которыми придётся сражаться игрокам.

Видео доступно на YouTube-канале Arc Raiders. Права на видео принадлежат Embark.

Так, в шутере будет 11 видов роботизированных противников. Игроки смогут как сражаться с ними, так и обходить стороной, в зависимости от квестов.

Arc Raiders выйдет 30 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Это эвакуационный шутер от разработчиков The Finals и бывших создателей Battlefield, события в котором разворачиваются в будущем, где власть над планетой захватил искусственный интеллект. Игроки берут на себя роль рейдеров, которые отправляются на вылазки на поверхность, чтобы добыть ресурсы и постепенно обустраивать свою базу.

О бета-тесте нового шутера:
Началась открытая бета Arc Raiders — шутера от авторов The Finals
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android