Вышел динамичный трейлер Arc Raiders — шутера от авторов The Finals

Студия Embark представила динамичный трейлер шутера Arc Raiders. Авторы посветили ролик роботам-убийцам, с которыми придётся сражаться игрокам.

Видео доступно на YouTube-канале Arc Raiders. Права на видео принадлежат Embark.

Так, в шутере будет 11 видов роботизированных противников. Игроки смогут как сражаться с ними, так и обходить стороной, в зависимости от квестов.

Arc Raiders выйдет 30 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. Это эвакуационный шутер от разработчиков The Finals и бывших создателей Battlefield, события в котором разворачиваются в будущем, где власть над планетой захватил искусственный интеллект. Игроки берут на себя роль рейдеров, которые отправляются на вылазки на поверхность, чтобы добыть ресурсы и постепенно обустраивать свою базу.