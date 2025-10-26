Продажи ноутбуков Mac выросли из-за прекращения поддержки Windows 10

Компания Counterpoint Research сообщила, что из-за прекращения поддержки Windows 10 выросло количество продаж ноутбуков и ПК, работающих на других операционных системах. Одним из лидеров стали устройства Mac от компании Apple.

По данным Counterpoint, мировые поставки компьютеров Mac выросли на 14,9% в третьем квартале 2025 года. Крупнейшим поставщиком ПК осталась компания Lenovo — их продажи выросли на 17,4%. Поставки продукции от Asus увеличились на 14,1%. В компании также сообщили, что до ограничения Windows 10 на этой операционной системе работало почти 40% компьютеров в мире.

Microsoft прекратила поддержку Windows 10 в октябре. В компании отметили, что техническая помощь, обновления компонентов и обновления для системы безопасности больше не будут предоставляться, а пользователям порекомендовали обновиться до 11-й версии.